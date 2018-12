Indrukwekkend afscheid voor 15-jarige die omkwam bij ongeluk A15

De jongen uit Ede overleed afgelopen zondag aan zijn verwondingen na een ongeluk de avond ervoor. Hij was op weg naar een bruiloft.

Het is echt een held; hij wilde zijn eigen moeder helpen. Emre, vriend van de 15-jarige Erdem

De auto waarin de tiener zat, botste zaterdagavond op een andere auto. Erdem stapte uit om zijn moeder te helpen, maar werd op dat moment geschept door een andere auto. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst sprak Omroep Gelderland met zijn vriend Emre, de directeur van de school en de voorzitter van de jeugdcommissie van de moskee.

Emre Bayram (vriend van Erdem, die hem die dag nog sprak): 'We hebben elkaar zaterdagmiddag gezien en afgesproken dat we naar de bruiloft zouden gaan. Toen ik daar was aangekomen, belde ik hem en hij zei dat hij 15 minuten later zou komen. Een kwartier later belde ik hem, maar hij nam niet meer op. Ik heb hem overal gezocht, maar kon hem niet vinden. Ik heb het aan mensen gevraagd, maar kon hem vinden. Toen kwam mijn vader naar me toe en zei dat Erdem een ongeluk had gehad. Daarna zeiden ze ook bij de bruiloft dat er een jongen was overleden en ik wist meteen dat het Erdem was.'

Jan Haasjes (directeur school Het Streek): 'We zijn zondag al op de hoogte gebracht. We zijn toen met het Management Team bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we de kinderen maandag konden opvangen. We hebben toen de klas van Erdem uitgenodigd. Vooral de mentor had een belangrijke rol. We hebben de leerlingen toegesproken en een herdenkingsplek ingericht. Ik merk opeens dat er een gemeenschap zichtbaar wordt. Er zijn honderden leerlingen en medewerkers die iets in het boek hebben geschreven en bloemen hebben neergelegd. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst was het doodstil en er was zoveel respect... Indrukwekkend!'

Halil Öztürk (voorzitter jeugdcommissie Turkse Moskee Ede): 'Erdem was een hele rustige jongen, heel erg spontaan en had altijd een leuke lach op zijn gezicht. Het is niet te bevatten; het is een jongen van 15 jaar en hij kwam hier elke dag. De impact die het op de gemeenschap heeft, is erg groot. Ik kan het niet beschrijven. Maar je ziet dat mensen van de voetbalclub, de Turkse gemeenschap, school, familie en vrienden hier samenkomen. Je ziet heel veel jonge mensen die dit proberen te verwerken. Dat doen we met z'n allen.'

Herdenkingen

Maandag en dinsdag waren er verschillende bijeenkomsten waarin werd stilgestaan bij het overlijden van de tiener. Maandagochtend kwamen 125 leerlingen van Het Streek bij elkaar om hun schoolgenoot te herdenken. In de school is een herdenkingsplek ingericht waar iedereen in een boek een persoonlijk bericht kan achterlaten. Ook dinsdagochtend was er een herdenkingsbijeenkomst met 900 aanwezigen.

De lessen op school stopten om 12.00 uur, zodat leerlingen en docenten naar de herdenking bij de Turkse Moskee konden zijn. Daar kwamen honderden mensen op af. Na een gebed door de imam en een toespraak van de schooldirecteur, kon de familie worden gecondoleerd.

Erdem wordt woensdag in Turkije begraven.

