TERBORG - Wat begon als een idee voor een onschuldig artikel op Monumentendag, resulteerde in het eerste boek over Kasteel Wisch in Terborg. Schrijfster Aggie Daniëls raakte in gesprek met de jonkvrouw en schreef de eeuwenlange geschiedenis uit.

'Er was nog niks over vastgelegd', vertelt wethouder Janine Kock van Oude IJsselstreek. 'Er was wel iets op internet te vinden, maar er was geen boek en nog niet eens een folder van. Het is natuurlijk een prachtig naslagwerk om te hebben over een van mooiste de parels die wij in onze gemeente hebben.'

Het boek kent vele verschillende verhalen over alles in en rondom het kasteel. 'Het gaat onder meer over de bewoners, de huurders en over waar ze van leven', stelt schrijfster Aggie Daniëls. 'Het zijn verhalen, maar ook feiten.' Niet alleen het eerste boek is bijzonder, dat is het kasteel zelf ook. 'Dit L-vormige kasteel is de enige die wij in Nederland nog hebben', stelt Kock.



De wethouder genoot onder meer van de opgetekende verhalen van jonkvrouw Olga van Schuylenburch. 'Aggie Daniëls heeft veel met de jonkvrouw gesproken en veel verhalen vastgelegd en dat is natuurlijk uniek om te bewaren voor een eeuwigheid.' Het boek hoeft niet in chronologische volgorde gelezen te worden. 'Het moet zo zijn dat je in de inhoudsopgave kijkt en een onderwerp ziet dat je leuk vindt', laat Daniëls weten. 'Je hoeft dus niet vooraan te beginnen, maar je kunt gewoon een onderwerp pakken dat je leuk vindt.'