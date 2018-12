Buurt geschokt na aanval op woning in Barneveld

De politie ging rond 18.30 uur ter plaatse nadat er een melding was binnengekomen van glasgerinkel in de Tesselschadestraat. De daders, een man of vijf, waren daarna weggerend.

Politie in de wijk kort na de aanval. Foto: Omroep Gelderland

Twee aanhoudingen

Tijdens een zoekactie in de wijk, waarbij een helikopter en een politiehond werden ingezet, zagen agenten in de Schoutenstraat twee verdachten rennen. In een tuin achter een woning konden ze een van hen aanhouden. Een speurhond trof daarna in een achterliggende tuin de tweede verdachte aan.

Beide mannen van 32 jaar uit Barneveld zijn in de cel gezet. De politie onderzoekt waarom het groepje het op de woning had voorzien.

Buurtbewoners bang

Ondertussen heerst er onrust in de buurt. Bewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze bang zijn. Een vrouw vertelt dat in het bewuste huis een gezin woont met puberkinderen. 'De familie is er een jaar geleden ingetrokken en sindsdien zijn er nooit gekke dingen gebeurd.'

De politie verricht buurtonderzoek. Foto: Omroep Gelderland

Buren zeggen minimaal drie daders te hebben gezien. Volgens getuigen is het huis van meerdere kanten aangevallen. De buurt zit nu met veel vragen, juist omdat het zo'n rustig gezin is.

Dinsdagochtend was de politie nog bezig met buurtonderzoek.

