Wethouder Meijer van Ede betrokken bij Nationaal Preventieakkoord

EDE - In Den Haag werd vorige week het Preventieakkoord gesloten. In dit akkoord wordt onder andere gesproken over alcoholgebruik en roken. Wethouder Leon Meijer van Ede is in april door staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd als voorzitter voor de preventietafel ‘overmatig alcoholgebruik’. EDE TV Nieuws sprak met Leon Meijer over de uitvoering van het Preventieakkoord.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Er werden de afgelopen maanden bij het maken van het akkoord meerdere thema’s besproken bij de zogenaamde preventietafels. Overmatig alcohol kost maatschappij geld Wethouder Meijer legt uit: ‘Er zijn aan drie tafels besproken hoe overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.' Aan de tafel van Leon Meijer dachten zo’n dertig partijen en organisaties na over preventieve maatregelen tegen overmatig drinken. ‘Van bierbrouwers, sportbonden tot verslavingszorginstellingen, ze zaten er allemaal.’ Meijer maakt zich vooral zorgen om het gebruik van alcohol onder zwangere vrouwen en jongeren. ‘Binge drinken is een bekend fenomeen onder jongeren en een groot probleem wat moet worden tegengegaan.’ Overmatig alcoholgebruik brengt volgens Meijer op meerdere vlakken ernstige risico’s met zich mee. ‘Het is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook vaak de oorzaak van huiselijk geweld en minder productiviteit op het werk.’ De wethouder stelt dat het de maatschappij geld kost. ‘Dat moet je niet willen, we zeggen ook niet dat je nooit meer een drankje mag doen, maar wees verstandig.’



'Vooral mensen boven de 50 jaar zonder baan drinken meer’ Meijer vervolgt: ‘Vooral mensen boven de 50 jaar die niet meer hoeven te werken vormen een grote risicogroep. Ze luiden sneller het weekend in en dat slaat dan al snel om naar dagelijks drinken waardoor ze op meer dan 21 glazen alcohol per week komen, dat is teveel.’ Preventieakkoord vertaald naar Ede Meijer denkt het Preventieakkoord makkelijk naar lokaal niveau te tillen is. 'We hebben nu met sportbonden en organisaties binnen de verslavingszorg aan tafel gezeten. In Ede hebben we bijvoorbeeld genoeg sportkantines waarmee we afspraken kunnen maken over alcoholbeleid.' Bekijk het hele interview met Leon Meijer hier. Zie ook: Nationaal Preventieakkoord moet gezondheid van alle Nederlanders bevorderen