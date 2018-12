Deel dit artikel:













Voor de tweede keer 24 uur radio voor Ome Joop's Tour via RTV Arnhem Foto: Ome Joop's Tour

ARNHEM - Twee vrijwilligers van Ome Joop’s Tour, Joop Legerstee en Maurice Kasteel, maken net als vorig jaar 24 uur radio om geld in te zamelen voor dit fietsevenement. Zaterdag 15 december klinkt om 18.00 uur het startschot voor deze radiomarathon, die een dag later op hetzelfde tijdstip eindigt. De uitzending is rechtstreeks te beluisteren via RTV Arnhem.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

info@rtv-arnhem.nl

Het duo zendt uit vanuit een mobiele studio. Ze maken gebruik van het materieel van Radio De Vette Ketting, het radiostation dat vast onderdeel is van Ome Joop’s Tour. Kasteel en Legerstee zorgen in de wielerronde zelf ook altijd voor de muzikale omlijsting, de vrolijke noot en de dagelijks op Facebook te bekijken ontbijtshow ‘tafeltje-dekje’.



Radio De Vette Ketting Kerstshow wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar georganiseerd in samenwerking met RTV Arnhem. De unit staat opnieuw opgesteld op het Jansplein, café ’t Taphuys is gastheer. Rondom de unit staan drie collectebussen, waarin iedereen in cash geld donaties kan doen. De marathon begint met een optreden van muziekband DWS.



Tijdens de 24 uur durende kerstshow is er ook de mogelijkheid om bingo te spelen. Ook de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. Naast naar Ome Joop's Tour gaat ook een deel van de opbrengst naar de stichting Jaimy van Boxel. Deze organisatie doneert speelgoed aan ziekenhuisafdelingen voor kinderen met kanker.



Ome Joop's Tour is een jaarlijkse fietstocht van tien dagen voor kinderen uit gezinnen die niet op een andere manier op vakantie kunnen.