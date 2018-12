Toekomstig windmolenpark Angerlo onderzocht op explosieven

ANGERLO - Op de plek waar windmolenpark De Bijvanck bij Angerlo moet komen, wordt deze week veldonderzoek gedaan naar niet-gesprongen explosieven. Dat meldt energiebedrijf Raedthuys Pure Energie.

Het is mogelijk dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen die nog niet zijn afgegaan. Dat is belangrijk om te weten, omdat voor de bouw van het windpark ook graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het veldonderzoek wordt eind deze week gedaan. Medewerkers gaan met een metaaldetector over het veld lopen om te zien of er iets in de bodem zit.

Weerstand tegen bouw windmolens

Het energiebedrijf gaat vier windmolens bouwen. Begin volgend jaar wordt bekend voor welk type is gekozen. In de tussentijd is Raedthuys in overleg met de gemeente Zevenaar om routes voor het bouwverkeer en de aanvoer van grote windmolenonderdelen te bepalen.

Er was veel gedoe over de komst van het park. Buurtbewoners en de gemeente Zevenaar hebben jarenlang gestreden tegen de komst van het park, maar de provincie Gelderland moest akkoord gaan met de bouw. De bouw van de windmolens zal in de eerste helft van 2019 starten.

