Presentatoren Omroep Gelderland delen kerstbomen uit

TIEL - De presentatoren van Omroep Gelderland delen de komende weken kerstbomen uit. Ze gaan langs bij mensen die daarvoor zijn opgegeven. Omdat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken of omdat ze juist zelf anderen tot steun zijn. Maandagavond deelde presentator Erik van der Pol in Tiel de eerste kerstboom uit aan Dora van den Broek.

Marinus heeft zijn vrouw Dora opgegeven, omdat ze zijn grote liefde is. De 69-jarige Dora zit al 20 jaar thuis omdat ze reuma heeft. Hierdoor kan ze niet meer werken. Maar Dora is wel Marinus grote steun en toeverlaat. 'Het is een geweldige vrouw,' aldus de 73-jarige Marinus. Ze leerden elkaar 52 jaar geleden kennen op de pont bij Tiel op carnavalsavond.

Zo hou je het 50 jaar vol

Dit jaar is het stel 50 jaar gelukkig getrouwd. 'Het hele jaar verrassen we elkaar,' zegt Marinus die vertederd naar zijn vrouw kijkt, terwijl ze een kerstbal in de boom hangt. 'Zo hou je het 50 jaar vol.'

Luister hier naar het bezoek van Erik van der Pol aan Dora van den Broek:

'Ik dacht: wat gebeurt er nou', zegt Dora. 'Ik deed de deur open en denk: hé, Erik van der Pol van de tv met een kerstboom. Wat een verrassing.' Van der Pol deelt niet alleen kerstbomen uit. Nee, hij helpt Dora en Marinus ook mee met het versieren. Daarvan worden televisie-opnames gemaakt.

Behalve Erik van der Pol zullen de komende dagen ook andere presentatoren van Omroep Gelderland kerstbomen uitdelen. Vanaf dinsdag 4 december tot en met 21 december wordt er elke dag aandacht besteed aan de kerstbomenactie op radio, tv en de social media van de omroep.. Mensen kunnen zich overigens niet meer aanmelden voor een kerstboom. Alle bomen zijn al vergeven.

Een beetje emotioneel van de kerstgedachte

Dora is erg tevreden met haar boom, eentje met veel zilveren ballen. 'Daar houdt ze van', aldus Marinus. En Dora staat met tranen in haar ogen naar de opgetuigde boom te kijken: 'Ja, ik word er altijd een beetje emotioneel van. Dat is een beetje van de kerstgedachte.'