Inzameling spullen voor vluchtelingen Apeldoorn begonnen

APELDOORN - Wanneer de vluchtelingen aan de Christaan Geurtsweg in Apeldoorn komen is nog niet duidelijk, maar vrijwilligers zijn al bezig met de voorbereidingen. Initiatiefnemer Kira-Maj Terpstra zamelt samen met andere vrijwilligers 20 tassen vol spullen in.

Bij de opslag in Apeldoorn is Terpstra samen met andere vrijwilligers en haar kinderen de spullen aan het verdelen over dozen. Het grootste deel van de spullen heeft ze zelf ingezameld, toch is ze verbaasd over de enorme opbrengst. 'Afgelopen weekend hebben we met briefjes bij winkels gestaan, sommige mensen kwamen met tassen vol spullen naar buiten.'

Op dit moment worden alle spullen verzameld. Nagelknipschaartjes, scheerschuim, maandverband, kleurpotloden, voor ieder soort artikel is een aparte doos. Later zullen alle tassen gevuld worden. 'Hoeveel tijd hierin gaat zitten? Geen idee, maar ik doe het niet niet alleen hoor, komend weekend zullen er weer mensen bij winkels staan en we hebben in iedere Apeldoornse wijk een inzamelpunt.

Het COA deed begin oktober een oproep aan gemeentes om nieuwe ruimte beschikbaar te stellen voor asielzoekers. In totaal zijn 5000 extra plaatsen nodig. Sinds de zomer stijgt het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt weer. Apeldoorn is daarmee de eerste gemeente in Gelderland die reageert op dat verzoek. Apeldoorn krijgt in de toekomst ook een permanent azc aan de Deventerstraat.

Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 was Terpstra ook actief als vrijwilliger. Voor de mannen die in de Americahal woonden, haalde ze schoenen en kleding op. Nu zamelt ze toiletartikelen voor dames en heren in en speelgoed voor de kinderen: 'We weten de samenstelling van de groep nog niet, maar we willen wel zorgen dat we voor iedere tijdelijke bewoner een tasje klaar staat.' Waarom Terpstra dit doet? 'Je gunt iedereen een beetje liefde, het is toch fijn om zo welkom geheten te worden?'

Terpstra heeft haar actie met de gemeente overlegd. Die is volgens haar heel enthousiast. Op haar acties komen ook negatieve reacties binnen: 'In 2015 had ik meer last van die negativiteit, nu trek ik me daar niet meer zoveel van aan. Op onze Facebookpagina zijn gelukkig de meeste reacties heel positief.'