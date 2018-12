Henk Schiffmacher verlangt terug naar de bossen rond Harderwijk

HARDERWIJK - Bij de 66-jarige Henk Schiffmacher komen er steeds meer oude sentimenten naar boven. Hij mist vooral de bossen rondom zijn geboorteplaats Harderwijk. Zijn vader nam kleine Henk vroeger mee naar plekken waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten, dwars door de bossen en beekjes.

Henk Schiffmacher is misschien wel een van de bekendste tatoeëerders van de wereld. In het TV Gelderland-programma Van Gelders Grijs vertelt hij dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij in de slagerij van zijn vader ging werken, maar dat hij liever kunstenaar wilde worden.

Schiffmacher over euthanasie: 'Nee!'

Naar familieverjaardagen gaat Schiffmacher nog steeds niet, maar even worsten kopen in de familiezaak en wandelen in de Garderense bossen doet hij graag.

Presentator Jochem van Gelder vraagt aan de vrijbuiter of hij zijn eigen pad richting de dood heeft uitgetekend. Maar voor de katholiek Schiffmacher is euthanasie geen optie: 'Als ik in een stoeltje zit en ze duwen mij rond en ik kan nog steeds lachen en tekenen dan ben ik tevreden.'

Van Gelders Grijs

Voor Van Gelders Grijs wordt elke week een restaurant van een zorgcentrum voor ouderen omgebouwd tot studio. In Beneden-Leeuwen, de woonplaats van presentator Jochem van Gelder, vertelt een oudere dame dat zij vroeger twee weken lang een hond heeft verstopt in een kast.

De hond was een Sinterklaascadeau voor haar kinderen. Tijdens het programma is een grappige spelshow met oude en nieuwe voorwerpen te zien en vertelt een oma dat zij samen met haar kleinkind een tatoeage wil laten zetten.

