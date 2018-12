Deel dit artikel:













De Leest ook volgens GaultMillau de beste van Gelderland Foto: Pixabay

VAASSEN - Het beste restaurant in Gelderland blijft De Leest in Vaassen, volgens de gerenommeerde Franse restaurantgids GaultMillau. Landelijk staat het etablissement op plaats drie, achter Inter Scaldes in Kruiningen en De Librije in Zwolle.

't Nonnetje in Harderwijk is na De Leest het beste restaurant van Gelderland. In de Michelingids gooien beide restaurants ook hoge ogen, met drie sterren voor De Leest en twee voor 't Nonnetje. Behalve de lijst met beste restaurants werden door GaultMillau nog 15 prijzen uitgereikt, in diverse categorieën. Drie daarvan gingen ook naar Gelderland. De ontdekking van het jaar is eigenaar en chefkok Mike Cornelissen van restaurant Rijnzicht in Doornenburg. De prijs voor 'Plezier van het jaar' is voor Huisje James, het restaurant van Heine Ruitenbeek en Inge Scholten in Ugchelen, bij Apeldoorn. Kasteel Engelenburg in Brummen kreeg de prijs voor beste terras. Zie ook: Arnhemse chef-kok in prestigieuze Franse restaurantgids: 'Ik kom eigenlijk pas net kijken' 💬 WhatsApp ons!

