Herboren rocker Bennie Jolink: 'Nooit meer dood- en doodziek op het podium'

En wie had dat gedacht? Jolink moest in 2015 om gezondheidsredenen stoppen: het ging gewoonweg niet meer. 'Ik moest me zelf voortslepen. Ik was hartstikke invalide,' vertelt hij in een interview met Omroep Gelderland.

Jolink had zich er bijna bij neergelegd dat hij dan maar zittend werk moest gaan doen. Hij had zijn atelier al ingericht. 'Ik had toen net negen kleinkinderen gekregen en ik dacht: die wil ik zien opgroeien. Dan moet ik maar als invalide met een rollator gaan lopen, zo ver was het wel hoor. Ik kon helemaal geen trap meer lopen en met de hond uitlaten dacht ik: niet te ver, want ik moet ook nog terug. Dan liep ik 25 meter.'

Nieuw geneesmiddel

Maar een nieuw geneesmiddel bracht de rocker tot zijn grote verrassing weer op de been. 'Wel gehoopt, niet verwacht. In 2016 heb ik vier keer in het ziekenhuis gelegen en tien weken in een revalidatiekliniek. Ik bedoel maar. Maar daarna ging het toch langzaam beter met dat nieuwe geneesmiddel.'

En toen hij ook nog van de bijwerking van de prednison af was, ging het nóg wat beter. 'En dan begint het toch weer te kriebelen. Afgelopen Hemelvaartsdag, met de onthulling van het standbeeld, heb ik toch minstens drie kwartier gespeeld. Ik was klaar en ik dacht: doe mij maar een biertje. Ik had nergens last van. Ik wilde nog wel een halfuur.'

Foto: ANP

Niet dat Jolink zich een jonge god voelt. 'Ik moet het doen met 51 procent longcapaciteit. Maar daar kun je nog goed mee leven. Ik ga twee keer in de week naar de fitness. En ik krijg twee keer in de week fysiotherapie in het water. Zwemmen, zou je ook kunnen zeggen. Dus ik beweeg veel.'

'Hemelvaartsdag is onze verjaardag'

Volgend jaar op Hemelvaartsdag (30 mei) is het zover. Normaal gaat dan olderwets høken op het Tractorpullingterrein in Lochem, waar het in 1975 allemaal begon.

'Hemelvaartsdag zien we sinds Hemelvaartsdag 1975 als onze verjaardag. Hoewel we in december 1974 ook al eens hebben opgetreden, ook onder de naam Normaal. Maar we vonden het leuk om dat als datum te nemen. En we hebben daarna elk jaar op onze verjaardag gespeeld. Voor een hoop mensen had dat wel iets speciaals.'

De anhangers kunnen rekenen op een concert van Normaal in de oude bezetting: met voorman Bennie Jolink, gitarist Ferdi Joly en Willem Terhorst. Timo Kelder gaat waarschijnlijk drummen.

Niet bang voor een terugslag

Mei is nog ver, is Jolink niet bang dat hij een terugslag krijgt? 'Nee, daar ben ik eigenlijk niet bang voor. Want het gaat nu al sinds januari 2017 heel gestaag. Eén keer een griepje, en dan is het even dit (Jolink beweegt zijn hand naar beneden, red.).'

Hij heeft zich wel voorgenomen dat hij zich goed voorbereidt. 'Dat deed ik vroeger ook al, zeker de laatste tien à twintig jaar. Optreden begint eigenlijk al een dag van tevoren: rust, rust, rust. Met goed, gezond en regelmatig eten. Dat kan ik wel.'

Mailbox helemaal zwanger

Fans reageerden dolenthousiast toen Jolink maandag het optreden bekendmaakte. 'Mijn telefoon staat helemaal vol met appjes. Ik kom net thuis, ik was vanmorgen even weg en ik kijk in de mailbox: nou, gottegottegot - die was helemaal zwanger.'

Leuk, vindt Jolink, maar echt veel doet het hem niet. 'Ik heb ook nooit opgetreden voor het applaus. Ik heb altijd gespeeld take it or leave it: ik bepaal zelf het repertoire en niet alleen de dingen die het publiek graag wil horen.'

Wat hem vooral wat doet, is dat hij zo fit is dat hij weer kan optreden. 'Dat is zó fijn. Ik zit ook in een creatieve flow.'

Geen nieuwe nummers, of toch wel?

Kunnen de fans nog nieuwe nummers van Normaal verwachten? Jolink denkt drie seconden na. 'Nee. Voorlopig niet. Nee. Ik geloof van niet. Ik denk het niet. Nee.'

Maar dan: 'Nou ja, ik zie wel wat er uitkomt. Wie weet. Je moet ook nooit nooit zeggen. Ferdi is ook een zeer creatief iemand en Willem ook. Als zij nog een hartstikke leuk nummer hebben... En zelf heb ik er ook nog een heel stel. Het is een kwestie van creativiteit - en dat is er nog. Gelukkig.'

Nooit meer een serie optredens

Normaal nam al eens afscheid. Is het nu dan echt de laatste keer? 'Dat is zeker wel de bedoeling. Het is bedoeld als eenmalig. En het is 100 procent zeker dat ik nooit meer een serie optredens ga plannen. Hoe goed de gezondheid ook lijkt te zijn. Ik heb ik weet niet hoe vaak de laatste jaren dood- en doodziek op het podium gestaan. Dan neem je maar weer extra pilletjes en pufjes en dan gaat het wel weer. Maar dat ga ik nooit meer doen.'

