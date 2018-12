Wooncorporatie De Woonplaats schorst directeur

WINTERSWIJK - Wooncorporatie De Woonplaats, actief in Enschede en de Achterhoek, heeft per direct directeur Henri Soepenberg geschorst.

Soepenberg was pas sinds 1 september in dienst, hij volgde toen Frans Kooiker op die met pensioen ging.

De Woonplaats meldt dat de visie van Soepenberg 'op wezenlijke punten' niet overeenkomt met die van de Raad van Commissarissen. 'Dit heeft ongewenste en onaanvaardbare gevolgen voor de organisatie van De Woonplaats', meldt de wooncorporatie in een persbericht.

'Forse maatregel'

Voorzitter Reinier van Broekhoven van de Raad van Commissarissen wil niet zeggen waar het conflict over gaat. 'Ik kan er op dit moment inhoudelijk verder niet iets over zeggen, we moeten er zorgvuldig mee omgaan.' Hij spreekt van een 'forse maatregel' en noemt het 'uiterst betreurenswaardig' dat het zo is gelopen.

De schorsing houdt volgens Van Broekhoven in dat Soepenberg zijn functie niet kan uitoefenen en dat hij van zijn bevoegdheden is ontheven. De andere directeur, Marion Wolters, neemt de taken van Soepenberg over.