Kerst met een Clean Pete-sausje

NIJMEGEN - De blonde tweeling Loes en Renée Wijnhoven uit Nijmegen gaan met hun band Clean Pete poppodium Doornroosje in hun 'hometown' op kerst-stelten zetten. Een kerstshow met allerlei gastoptredens en natuurlijk een koor. 'Want was is nou kerstiger dan dat?'

Clean Pete bestond aanvankelijk alleen uit Loes en Renée. Hun muziek was een beetje folk-achtig. Nederlandstalig, meerstemmig, lief. Maar ze zijn eigenlijk allebei ook heel erg van de stevige rock, zegt Loes. En nu hebben ze er ook een drummer en gitarist bij. De cello en de rustige liedjes zijn gebleven, maar er is ook wat stevigere muziek bijgekomen.

En ze zijn dus allebei ontzettende kerstliefhebbers Loes: 'ja, de boom staat al!' En ze zijn er dit jaar wel heel vroeg bij. 'Omdat we al in juni begonnen zijn met repeteren, zitten we dit jaar wel heel lang in de kerstsfeer...'

Wie iets minder kerstfan is hoeft niet te vrezen trouwens: 'Het zijn niet de standaard religieuze liederen. We hebben een aantal eigen nummers, we hebben heel veel gastoptredens - op het laatst staan we met 40 man op het podium! - en we overgieten natuurlijk alles met een Clean Pete-sausje.’

Net als Loes en Renée in kerstsferen komen? Op 23 december treedt Clean Pete op in Doornroosje.