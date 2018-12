Merel danst 'Gekkigheid': met een doos op haar hoofd

ARNHEM - Merel Janssen danst al haar hele carrière bij Introdans. Ze is op en top Gelders: geboren en getogen in Hernen – onder de rook van Nijmegen. Ze volgde haar dansopleiding in Arnhem bij Artez en ging direct daarna naar Introdans in Arnhem. Op dit moment danst ze in de familievoorstelling 'Gekkigheid'. En daar doet ze dus inderdaad gekke dingen voor.

Zoals dansen met een doos op d'r hoofd en gekke geluiden maken waar ze dan zelf op moet dansen. Merel: 'Het is wel pittig: ik zit bijvoorbeeld op een bankje met een andere danseres waarbij we heel geconcentreerd moeten zijn omdat alles gecoördineerd is en gelijk moet gaan en ondertussen maken we zelf muziek door te klikken en te klakken met onze mond.'

En met een doos op je hoofd moet je ook goed uitkijken. Of eigenlijk kan dat niet dus. 'Ik zie dan dus niks. Dus ik moet puur op gevoel dansen. Dat was in het begin doodeng. Je bent steeds bang dat je ergens tegenaan botst. Ik moet precies in m’n hoofd bedenken waar ik naartoe ga en m’n stappen tellen. Ik heb wel een paar plakkertjes op het toneel, maar je kunt niet het hele toneel volplakken. Dus dat is altijd best spannend.'

Ook zin in Gekkigheid? De voorstelling van Introdans is overal in de provincie te zien.