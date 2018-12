Voor Paul en Marie José begon én eindigt het bij Golden Earring

ARNHEM - De cirkel is rond voor Paul en Marie José uit Arnhem. Hun eerste afspraakje, in januari 1997, was bij een concert van Golden Earring in de Rijnhal in Arnhem en hun vermoedelijk laatste date was óók bij de Earring - vorige week in Musis. Marie José is ongeneeslijk ziek en heeft nog maar kort te leven.

Ze hadden de kaarten voor het concert begin dit jaar met enkele vrienden besteld. Maar het was maar de vraag of Paul er nog met zijn geliefde naartoe kon. Zeker toen Marie José zich 3,5 maand geleden genoodzaakt zag de behandeling te staken. De chemo sloeg niet aan. Marie José gaat hard achteruit; ze is bedlegerig.

'Op een gegeven moment zei ze: ga jij maar met iemand anders, ik blijf thuis', vertelt Paul op Radio Gelderland. 'Vrienden zeiden: dat gaan we niet doen. Een vriendin van ons heeft een taxibusje geregeld en die man is ons vrijwillig komen ophalen.'

Om Marie José te ontzien, sloegen ze het voorprogramma over. Ze kwamen de zaal binnen toen Golden Earring twee nummers gespeeld had en werden ontvangen door de directeur van Musis. Ze genoten volop van het optreden. Maar het werd nog mooier.

'Geen verplicht nummertje'

Na afloop hadden vrienden namelijk een verrassing voor Marie Jose: een ontmoeting met de band. 'We werden beneden ontvangen in een loungeruimte, samen met onze vrienden', vertelt Paul. 'Een paar tellen later kwamen de jongens van de band eraan. Het was heel hartelijk, een heel mooie beleving. Het was niet even een moetje in ieder geval.'

En zo voelde Marie José het ook. Ze is te vermoeid om haar verhaal op de radio te doen, maar ze laat weten: 'Het was heel hartelijk. Ik had niet het gevoel dat het een verplicht nummertje was. Ze namen echt de tijd voor me. Heel bijzonder.'

'Ik kijk liever naar de foto dan naar tv'

De ontmoeting is vastgelegd door fotograaf Rens Plaschek. Paul: 'Een unieke foto. Een foto met veel emotie.'

Hij zal dan ook nog vaak naar de foto kijken. Sterker nog, dat doet hij nu al. 'Ik heb 'm voor de televisie staan. Ik kan niet eens televisie kijken. Ik kijk liever naar de foto dan naar de televisie.'