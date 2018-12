De Ridders nemen afscheid van de Hertoginnen van Gelre

Ze hebben het Geheim van de Hertogin opgelost. Samen met professor Johan Oosterman van de Radboud Universiteit maken zij de balans op. Wat hebben tien Gelderse hertoginnen voor Gelderland betekend? Welke sporen laten zij na? Wat vertellen zij ons over de positie van vrouwen in de middeleeuwen?

In de historische Statenzaal vertellen de Ridders van Gelre over de totstandkoming van de televisieserie Het Geheim van de Hertogin. De bijzondere samenwerking met de tentoonstelling over Maria van Gelre speelt daarbij een grote rol. Johan Oosterman maakt duidelijk wat zijn studie naar Maria van Gelre ons ook verteld over die andere Gelderse hertoginnen. En de Ridders kijken vooruit naar de toekomst. Ze geven een tipje van de sluier weg over hun nieuwe plannen voor 2019. In maart kiezen we een nieuw Gelders Parlement.

De Ridders gaan vanaf januari op campagne om de Statenzaal na 20 maart te vullen met zo veel mogelijk Gelders chauvinisme. En misschien komen enkele Gelderse hertoginnen zelf ook nog op bezoek...

Naast de verhalen van de Ridders en Johan Oosterman in de Statenzaal zijn er ook rondleidingen door het rijksmonumentale Huis der Provincie. Eén van de hoogtepunten is een bezoek aan de middeleeuwse Sabelspoort die normaal niet voor publiek toegankelijk is. Deskundige gidsen nemen bezoekers mee voor een uniek kijkje in het hart van de Gelderse democratie. Er is koffie en thee met Gelders gebak. En dat alles is vandaag helemaal gratis.