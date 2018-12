Revolutionair onderzoek Radboudumc biedt meer duidelijkheid over ADHD

NIJMEGEN - Het Radboudumc heeft samen met een internationaal team van onderzoekers twaalf genetische variaties gevonden die het risico vergroten op ADHD. Volgens hoogleraar Barbara Franka luidt dit een nieuw tijdperk in van ADHD-onderzoek.

'Eerder zijn claims gedaan dat er genen zijn die het risico op ADHD vergroten, maar nu hebben we dit met zekerheid vast kunnen stellen. We weten al langer dat de aandoening erfelijk bepaald is, maar welke genen worden overgedragen, dat was nog niet bekend', vertelt Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie aan het Radboudumc.

Deze zogenaamde 'variaties' zijn combinaties van verschillende genen die mogelijk aan kunnen tonen of iemand wel of geen ADHD heeft. Maar om dit definitief vast te kunnen stellen, is nog niet voldoende informatie verzameld. 'Er zijn verschillende genetische variaties, om die allemaal te vinden is zoeken naar spelden in een hooiberg. Het onderzoek gaat verder, want er zijn nog een hoop variaties niet gevonden. We hopen er veel meer te vinden, zodat we een steeds duidelijker beeld krijgen van de aandoening en uiteindelijk kunnen bepalen welke genen zorgen voor ADHD', laat Franke weten.'

'Gewoon lastige kinderen'

Volgens de hoogleraar wijzen genetische onderzoeken die in het verleden zijn gedaan uit dat, wanneer er een begin zoals deze is gemaakt, het veel makkelijker is om in de toekomst nieuwe informatie te vinden. De verwachting is dus dat er veel sneller nieuwe variaties worden gevonden nu de basis is gelegd. 'Dit laatste onderzoek helpt ons om beter te begrijpen welke biologische mechanismen er aan de grondslag van ADHD liggen. Uiteindelijk kunnen dit soort studies leiden tot nieuwe, verbeterde vormen van therapie', aldus de hoogleraar.

Franke besluit dat ADHD door veel mensen nog niet gezien wordt als een 'echte' aandoening. Vaak wordt gesteld dat kinderen met ADHD gewoon 'lastige kinderen' zijn of het gevolg zijn van een slechte opvoeding. Met dit soort onderzoeken hoopt de hoogleraar dat de aandoening serieuzer wordt genomen, want zij vertelt dat het wel degelijk een 'echte aandoening' is.