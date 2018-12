'Gele hesjes' Nijmegen blijven demonstreren 'tot we gehoord worden'

Door de week zit hij thuis op de bank. Cornelissen werkte jarenlang in de bouw, maar is afgekeurd. Hij heeft de hele dag pijn in zijn knieën. Maar wat hem nog meer pijn doet is 'hoe met de Nederlander wordt omgegaan.'

Hij heeft enkele duizenden euro's schuld en zegt door zijn medicatie weinig kans meer te maken op een nieuwe baan. 'Vanuit deze stoel kan ik toch mijn stem laten horen', vertelt hij in zijn huis in Nijmegen. 'Er zullen veel meer mensen zijn zoals ik en denken: ik kan niks doen. Dat dacht ik ook, maar je kunt zeker wel wat doen.'

Aan de demonstraties met gele hesjes in Nijmegen komt deze maand geen eind, als het aan Cornelissen ligt. 'We gaan door totdat we gehoord worden', zegt de Nijmegenaar. De Facebookpagina die hij onderhoudt, wordt door drie keer zoveel mensen gevolgd als een week geleden.

Volgens hem neemt in Nederland de belangstelling voor de beweging toe. 'Als we niet worden gehoord, dan gaan de acties in januari wat harder worden.'

De 'gele hesjes' in Nijmegen hebben een waslijst aan eisen. Ze willen onder meer dat premier Rutte opstapt en dat er meer aandacht komt voor kwetsbaren in de samenleving. Ook vragen ze aandacht voor het gebrek aan woonruimte en de verschillen tussen arm en rijk.

