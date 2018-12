Op zoek naar mensen die in de winter van 1944-45 tulpenbollen hebben bereid!

.

Wij, Collectief Soepel, zijn een jong ontwerp- en realisatiebureau, dat i.s.m. het Openluchtmuseum in Arnhem werkt aan een tentoonstelling. Daarvoor zijn we ook bezig met een kort filmproject en daarvoor zijn wij op zoek naar mensen die in winter van 1944-45 ergens in Nederland tulpenbollen hebben gekookt, gebakken of gepoft op een noodkacheltje. Deze mensen zijn wellicht beter in de Randstad te vinden, maar zijn misschien inmiddels naar het rustige oosten verhuisd. We willen graag deze mensen filmen terwijl ze de tulpenbollen staan te bereiden en vertellen over de 'hongerwinter' waarin het eten van tulpenbollen aan de orde was.

Bent u of kent u iemand die tulpenbollen heeft bereid? Reageer dan hieronder!