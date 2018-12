Dode Veluwse eik mascotte voor protest tegen Lelystad Airport

LOENEN - Een omgezaagde eik van de Veluwe wordt dinsdag met platte wagen naar Den Haag vervoerd. De dode boom is een symbool van protest tegen Lelystad Airport.

Deze maandag ging hij tegen de grond. Een grote, dode eik in het bos tegenover de Loenense watervallen. Dinsdag is hij een symbool van actievoerders die de politici in Den Haag willen overtuigen om te stoppen met de uitbreiding van Lelystad Airport.

'Nog veel meer bomen zullen door de extra uitstoot van stikstof door de laagvliegende vliegtuigen massaal sterven. Deze dode eik staat symbool voor wat ons staat te wachten als de laagvliegroutes doorgaan', zegt actievoerder en SP-Statenlid Astrid Vollebregt. De boom wordt voor het Plein bij de Tweede Kamer neergezet. Daar wordt deze maand opnieuw gepraat over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Behangrollen vol handtekeningen

Statenlid Vollebregt begon een petitie met de titel Namens de kinderen van morgen en de natuur: tegen vliegveld Lelystad. Die petitie is inmiddels door ruim 1100 mensen getekend en wordt dinsdag in Den Haag overhandigd. In vergelijking met eerdere petities is dat niet zo'n hoog aantal. 'Maar ik heb behangrollen vol met handtekeningen opgehaald die we morgen ook gaan aanbieden.'

De boom wordt op een zeven meter lange platte wagen geladen, die wordt getrokken door een auto. De bedoeling was eerst om met een tractor naar Den Haag te rijden, maar de Haagse burgemeester Krikke wilde de combinatie niet op het Plein voor de Tweede Kamer.

Dit tot grote frustratie van Vollebregt. Toen er ook geen geschikte route voor de tractor gevonden werd, viel de keus op een grote 4x4 terreinwagen. Vollebregt gaat zelf rijden, maar heeft wel een opstapje nodig om in te stappen.

Dinsdag maakt de boom de reis naar Den Haag, als mascotte van de tegenstanders.

