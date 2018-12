Afgebrande Karwei doelwit plunderaars: 'Ik mis een loungeset van 1799 euro'

De bouwmarkt aan de Laan van de Dierenriem ging vorige week dinsdag volledig in vlammen op. De brand ontstond op de houtafdeling en breidde zich vervolgens razendsnel uit.

'We worden ook nog bestolen'

Een klein deel van de goederen kon worden gered. 'Het gaat om spullen die we net voor de brand geleverd hadden gekregen. Verzekeringstechnisch moesten die blijven staan, maar dat moet niet lang meer duren want anders is er niks meer van over', zegt Van Olst terwijl hij naar de partij plaatmateriaal, gordijnrails, schapdragers, roosters en tafelpoten kijkt. 'Er is al in geplunderd, dus we worden ook nog bestolen.'

Locatiemanager John van Olst. Foto: Omroep Gelderland

De locatiemanager vertelt dat hij ook een mooie loungeset mist. 'Die had ik hierachter buiten opgeslagen. De set had een verkoopwaarde van 1799 euro. Het waren twee grote dozen', blikt hij terug. De politie is inmiddels in kennis gesteld, maar Van Olst heeft nog geen aangifte gedaan.

De plunderaars klimmen over de hekken of maken ze los. 'We moeten alle zeilen bijzetten om de boel dicht te houden.'

Verslaggever Vera Eisink sprak met Van Olst over de plunderaars:

Binnen 6 tot 9 maanden nieuw pand

Deze maandag worden de spullen die nog bruikbaar zijn van het terrein gehaald. 'De winkelwagenopvang is bijvoorbeeld nog helemaal intact. Die gaan we demonteren en elders opslaan', legt Van Olst uit. Deze week of anders volgende week komt het sloopbedrijf om de overblijfselen van de verwoeste bouwmarkt op te ruimen.

Foto: Omroep Gelderland

Op de plek van de afgebrande Karwei moet binnen 6 tot 9 maanden een nieuw pand verrijzen. Dat is de wens van de directie in Frankrijk.

'De eigenaren zijn vorig week donderdag komen kijken. Die hadden er ook een heel naar gevoel bij natuurlijk. Ze hebben een ronde door Nederland gedaan en diverse bouwmarkten bekeken. Ze zijn eigenaar van 34 bouwmarkten in Nederland, waarvan acht Gamma's en de rest Karwei-winkels', weet Van Olst.

Van Olst vertelt over het bezoek van de eigenaren:

De 43 medewerkers van de verwoeste bouwmarkt worden in overleg overgeplaatst naar andere vestigingen. Ook Van Olst weet nog niet waar hij aan het werk kan. 'De directie zal wel kijken of ze voor mij ook ergens een plekkie hebben.'

