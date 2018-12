Arnhemse chef-kok in prestigieuze Franse restaurantgids: 'Ik kom eigenlijk pas net kijken'

ARNHEM - Chef-kok Bram Roelofs van het Arnhemse restaurant Cuisson heeft een plek bemachtigd in de prestigieuze Franse restaurantgids Gault Millau. Zijn restaurant is pas vijf maanden open en nu al hebben de inspecteurs hem in het vizier.

Cuisson aan de Wezenstraat is een restaurant met Franse keuken. De 30-jarige eigenaar en chef-kok Roelofs leeft 'een beetje in een droom' sinds hij hoorde dat zijn restaurant een plek in de gids krijgt. Want de zaak is nog geen half jaar open.

'Ik kom eigenlijk pas net kijken vergeleken met de grote jongens. Dus het is extra leuk dat ik voor de gids op mag', aldus Roelofs op Radio Gelderland.

Luister hier het hele gesprek met Bram Roelofs terug:

Hoe de kok dat voor elkaar heeft gekregen, kan hij moeilijk uitleggen. 'We hebben ons best gedaan en zijn opgevallen. Ik denk dat dat het is. Meer kan je niet doen', besluit hij.

In Amsterdam wordt maandagavond duidelijk op welke plaats Roelofs komt te staan in de gids voor 2019. Gault Millau staat bekent als de concurrent van de Michelingids.