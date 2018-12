'Nooit signalen gehad dat gezichtsbedekkende kleding een veiligheidsprobleem is in Arnhem'

ARNHEM - Er is afgelopen week veel discussie geweest over de 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding', populair afgekort tot 'het boerkaverbod'. Dit naar aanleiding van uitspraken van de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam over het wel of niet handhaven of prioriteren van deze wet. D66 wilde weten hoe onze burgemeester Ahmed Marcouch hier tegenaan kijkt en stelde mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.

De wet is bedoeld voor kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het gaat hierbij naast boerka's om nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen. Het verbod is alleen van toepassing in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen. De reden voor het instellen van dit verbod is dat het dragen van deze kleding op deze plekken niet goed zou kunnen zijn voor de communicatie en de veiligheid.



Politiek verslaggever Huibert Veth sprak met Ahmed Marcouch en raadslid Susan van Ommen (D66) die van de burgemeester wilde weten of hij de mening van D66 deelt dat het handhaven van deze wet geen prioriteit heeft. Tevens een reactie van fractievoorzitter Coen Verheij (PVV).



Wet kan gehandhaafd worden



Marcouch: 'Als deze wet er is dan moeten mensen zich eraan houden en kan hij ook gehandhaafd worden. Dat is iets anders dan prioriteren. Maar het feit dat het niet op een prioriteitenlijstje staat betekent niet dat mensen zich er niet aan moeten houden. We hebben van instellingen in Arnhem nooit eerder het signaal gehad dat er een situatie rondom gezichtsbedekkende kleding was waarbij de veiligheid in het geding kwam. Ik zie ook niet meteen dat dit in Arnhem nu een heel groot probleem is.'

'Boerkaverbod is een onzinwet'

Van Ommen: 'Als een wet er is dan moet je hem handhaven. De vraag is of je er prioriteit aan moet geven. Dit verbod lijkt me niet het belangrijkste thema waar we mee te maken hebben op het gebied van veiligheid. Radicalisering, loverboyproblematieken en huiselijk geweld verdienen eerder onze aandacht. Het boerkaverbod is een onzinwet, die hoort daar wat ons betreft niet bij. De burgemeester heeft exact gezegd wat ik graag wilde horen.'



Verheij: 'Wat ons betreft moet er gewoon gehandhaafd worden en we zullen er ook op toezien dat dit gebeurd. De burgemeester staat niet boven de wet dus hij zal zich er gewoon naar moeten schikken.'