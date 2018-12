Rozendaal helpt autodiefstal en inbraak voorkomen

ROZENDAAL - Redelijk veel autobezitters uit Rozendaal hebben een auto die is uitgerust met een zogenoemde Keyless Entry. Landelijk is sprake van toenemende diefstal van dergelijke auto’s, zonder sleutel. Daarom tipt de gemeente ook haar inwoners.

Door middel van geavanceerde hardware kunnen criminelen tegenwoordig gemakkelijk een auto met keyless entry ontgrendelen wanneer zij binnen 6 meter afstand van de sleutel kunnen komen.

Met een ontvanger wordt het signaal van de sleutel van buiten een woning of in de parkeergarage opgevangen en draadloos naar een zender verlengd die vervolgens het signaal nabootst en naar de auto stuurt. Zo denkt de auto dat de echte sleutel in de buurt is, zal deze ontgrendelen en vervolgens zelf in sommige gevallen ook nog starten, dit allemaal terwijl de echte sleutel in een jas zit of in de kast ligt.

Wat kunt u doen om deze vorm van diefstal te voorkomen? Het beste is natuurlijk om keyless entry in zijn geheel uit te schakelen wanneer dat mogelijk is. Dat kan vaak in het menu op uw dashboard. Wat ook werkt is zorgen dat de sleutel of kaart, wanneer deze niet gebruikt wordt, in een stalen kistje ligt of in aluminiumfolie gewikkeld is.

Ook zijn er speciale hoesjes te koop, maar helaas zitten daar soms ook onveilige tussen, dus laat u goed voorlichten. Verder kunt u er voor zorgen dat de sleutel zich niet binnen 6 meter van een buitenmuur bevindt”.