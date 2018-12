Van sleetje rijden tot zoenen, iedereen kent de Koekeleklef!

Jan Meijers schreef er zelfs een eigen lied over. Het nummer 'Op de Koekeleklef' staat al jaren in de Groesbeekse Top 50. Jan Meijers: 'Dat plekje kent iedereen. Ook ik ging er vroeger met mijn vriendin Greet al naar toe om te zoenen.' Inmiddels is Jan 74 jaar. Hij is zondag getuige van de heropening van de gerestaureerde trap.

Meijers is niet de enige die de trap bezong. In 1974 schreef wijlen Hent Gerrits beter bekend als Hent van Ton het nummer "de Koekeleklef". In 1990 bracht hij het nummer tijdens de pronkzitting live ten gehore.

De trap wordt veel gebruikt door recreanten en sporters. Door slijtage en regen, weer en wind was de trap toe aan herstel. De Groesbeekse Volkspartij diende een motie in om 15.000 euro van het overschot van de begroting 2018 te gebruiken voor het herstel. De voltallige gemeenteraad steunde die motie. In overleg met Staatsbosbeheer onderging de trap vervolgens een complete renovatie. Staatsbosbeheer is eigenaar van het bos waar de Koekeleklef ligt.

De trap is aangelegd in de jaren vijftig. Koekeleklef zou twee betekenissen kunnen hebben: 1. Van koekeloeren, omdat je vanuit het hoogste punt van de trap ver weg kon kijken. 2. Van kukelen, omdat je van de trap af kon kukelen, oftewel rollebollend naar beneden.