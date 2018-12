Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto over de kop in Willemstunnel; bestuurder rent weg Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een jongeman is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto gelanceerd in de Willemstunnel in Arnhem. Volgens een fotograaf die kort na het ongeluk in de tunnel aankwam is het een wonder dat bij dit ongeval niemand gewond is geraakt.

Nadat de auto uit de bocht vloog,werd de wagen gelanceerd. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts. De inzittenden klommen uit de auto en renden weg. Verschillende mensen zagen het ongeluk gebeuren, dus toen de politie kwam, konden zij vertellen welke kant de bestuurder op was gevlucht. De politie wist zo de bestuurder te traceren. Hij bleek te veel alcohol in zijn bloed te hebben en is door de politie meegenomen naar het bureau. Total loss De auto is total loss en weggesleept. 'Wonderbaarlijk genoeg waren de bestuurder en de bijrijder niet gewond', zegt de fotograaf. De Willemstunnel was vanwege het ongeval enige tijd dicht.