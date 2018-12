Tutuarima: het was vooral tegenhouden

DOETINCHEM - Jordy Tutuarima zag dat De Graafschap nauwelijks een vuist kon maken tegen PEC Zwolle.

"We hebben de punten hard nodig, maar het is lastig als je zo snel met tien man komt te staan. Dan loop je achter de feiten aan, want Zwolle is een aardige ploeg. We hebben twee kansjes gehad, maar het was vooral tegenhouden."

De verdediger was gepasseerd en moest opeens invallen. "Dat is moeilijk voor een voetballer, maar je moet snel die knop omzetten en zorgen dat je er staat. Helaas hebben we geen punten gehaald, dat is wel zuur. We moeten vechten en elke wedstrijd is een finale voor ons. Maar we moeten wel vertrouwen blijven houden, anders kan je beter niet voetballen. We hebben bewezen dat we aardig voetbal kunnen spelen en kansen kunnen creëren."