Hidde Jurjus: De Graafschap staat waar we horen te staan

DOETINCHEM - Hidde Jurjus baalde flink na de nederlaag van De Graafschap tegen PEC Zwolle, maar de doelman wanhoopt zeker niet.

"Zolang er nog andere ploegen bij ons in de buurt staan, is er niet zoveel aan de hand. Wijzelf hadden niet verwacht dat het veel anders zou zijn dan dit. Het komt niet vanzelf, want deze wedstrijd wilden we heel graag gas geven en winnen. Maar dat zat er absoluut niet in. Uiteindelijk staan we waren we horen te staan en moeten we verder."

Bij de 0-1 zag Jurjus er niet gelukkig uit, maar hij vond het zelf geen fout. "Nee, die bal wordt niet aangeraakt en hij vliegt erin. Misschien moet ik iets vooruit, maar helaas. Een vervelende avond. We gingen er met goede bedoelingen in, maar het wordt heel moeilijk door die vroege goal en die rode kaart. Je hoopt er een beetje druk op te krijgen, maar dat was te weinig om te scoren met tien man."