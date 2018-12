Slutskiy is boos: 'Als je echt iets wil bereiken, dan moet je hier winnen'

ARNHEM - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy was na afloop van Vitesse-FC Emmen (1-1) boos op zichzelf en op Vitesse. 'Als je echt wat wil bereiken in de competitie, dan moet je dit soort wedstrijden winnen.'

'We hadden deze wedstrijd ook kunnen winnen als we de penalty in de 85e minuut binnen schieten. Wij kregen echt veel kansen, zij niet eens een echte kans. Dan ben ik boos ja. Als je iets wil bereiken in de competitie, dan moet je hier winnen.'

Slutskiy kijkt na afloop met name naar het karakter wat zijn ploeg vandaag (niet) toonde. 'We tonen in wedstrijden met gelijkwaardige teams altijd karakter en winnen we ook wel eens. Maar als we veel beter zijn dan andere ploegen, winnen we vaak niet.'

Foto: Broer van den Boom

'Niet in beste conditie'

En dat zag de Russische coach van te voren misschien al wel aankomen. 'Gedurende het seizoen ben je soms op topniveau en soms op normaal niveau. Vandaag zag ik voor de wedstrijd al dat we niet de beste frisheid hadden, we hadden wat problemen. Maar dan nog moeten we slimmer zijn. We speelden vandaag als robots, niet met de echte wil om te winnen.'

Foute keuze?

Slutskiy kreeg na afloop natuurlijk ook vragen over het feit dat hij Navarone Foor vandaag niet liet spelen, maar in zijn plaats Beerens liet starten. De coach gaf na afloop een verklaring.

'Ik wilde vandaag Ødegaard in het centrum hebben omdat we daar een creatieve speler nodig hadden. Als we de bal zouden hebben zou vanuit daar een goede pass kunnen komen.'

'Misschien ook wel mijn fout'

Dat pakte niet heel goed uit. Zou de trainer nu nog dezelfde keuze hebben gemaakt? 'Dat weet ik niet. Roy Beerens speelde nu en gaf de assist op de 1-0. Maar als ik andere spelers laat spelen hadden we misschien wel gewonnen, of juist verloren. Dat weet je niet. Ik heb hiervoor gekozen en uitgelegd waarom. Elke fout in het team is ook mijn fout, dus misschien is dit ook wel mijn fout, want het is mijn beslissing.'