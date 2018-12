Foor snapt niets van reserverol en Vitesse: 'Blamage'

'Dat is niet best nee, 1-1 tegen Emmen. Dat is een blamage als je ziet welke kwaliteiten wij hebben. Die hebben wij vandaag niet laten zien. Hoe dat kan? Het is een beetje onderschatting ook denk ik. Je moet tegen dit soort ploegen meteen de toon zetten. Na de 1-0 doorgaan voor de 2-0. Als je hun ook maar iets laat ruiken aan meer dan krijgen ze vertrouwen. Nu valt het balletje goed en is het 1-1. We weten dat we gefaald hebben.'

'Ik ben wel boos ja'

Falen deed de tactiek van trainer Leonid Slutskiy vandaag ook. Hij hield namelijk Navarone Foor op de bank en liet Beerens spelen, dat zorgde voor vraagtekens bij iedereen die dit seizoen Vitesse volgt. En ook bij de middenvelder zelf. 'Ik dacht vandaag lekker te voetballen en voor de winst te gaan. Maar dan komt de trainer met deze tactische wissel. Daar moet je dan mee dealen en professioneel mee omgaan. Ik moet dan weer 100 procent mijn best doen en laten zien dat hij mij er niet uit kan halen.'

Foto: Broer van den Boom

Maar toch zit er ook frustratie bij Foor. 'Ja, natuurlijk ben ik boos. Je baalt, want dat doet elke sportman op de bank. Ik vind zelf ook dat ik een heel goed seizoen speel, stabiel. Maar ik moet dit niet als teleurstelling zien, maar ik moet doorgaan waar ik mee bezig ben. Volgende week halen we drie punten met mij in de basis.'