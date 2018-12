Den Diek in Lichtenvoorde is Dorpshuis van het Jaar 2018

Afgelopen maanden streden zes buurt- en dorpshuizen om de titel 'Dorpshuis van het jaar 2018 en de bijhorende geldprijs van 3.000 euro. Gelders gedeputeerde en jurylid Bea Schouten overhandigde de prijs: ‘Bijzonder aan Den Diek is hun opendeur-beleid. Ze hebben geen beheerder en iedereen kan er gewoon binnenlopen. Een mooi voorbeeld van hoe het anders kan.’

Foto: Omroep Gelderland

‘Een hippe eigentijdse plek’

De meeste dorpshuizen hebben een beheerder. Bij Den Diek doen ze dat anders. Met succes, aldus de jury: ’Het vertrouwen dat ze de gebruikers van het dorpshuis geven, krijgen ze dubbel en dwars terug. Dit is de manier waarop dorpshuizen in de toekomst zouden moeten werken.' Daarnaast vindt de jury het een hippe en eigentijdse plek. Dat maakt Den Diek aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen.

Voor de medewerkers van Den Diek was de winst een echte verrassing. 'We zijn helemaal overrompeld, dit hadden we niet verwacht!’ Voor het prijzengeld zijn grootste plannen ‘We gaan in de hal een hangplek voor jongeren maken, waar ze bijvoorbeeld ook hun mobieltje kunnen opladen. En we willen Den Diek toegankelijker maken voor nog meer mensen’, zeggen bestuursleden Marloes van den Berg en Jolien Weevers.

Foto: Boy Surmunski

Zoektocht naar bruisende en bijzondere plek

Waar staat hét bruisende hart van het dorp of de wijk, waar voor iedereen wat te beleven is? De zoektocht naar die bijzondere plek in Gelderland begon dit voorjaar. Er werden 58 Gelderse buurthuizen aangemeld. Daaruit kwamen zes genomineerden voor de finale op TV Gelderland: Thuis Wageningen, Wijkplaats BUUR in Nijmegen, Den Diek in Lichtenvoorde, Kulturhus De Borg in Babberich, ’t Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten en Buurthuis De Meerpaal in Ede.

Sfeer, toegankelijkheid en originaliteit

In de tv-serie Dorpshuis van het Jaar reisde Angelique Krüger de afgelopen tijd met de beheerders dwars door Gelderland langs de zes genomineerde dorpshuizen. Ze bezocht activiteiten en sprak met vrijwilligers en bewoners over hoe belangrijk het dorps- of buurthuis voor hen is. De beheerders spraken zich uit over de horeca, hygiëne en sfeer bij de andere genomineerden. De vakjury lette op originaliteit, toegankelijkheid en in hoeverre de dorps-en buurthuizen verschillende groepen weten aan te spreken.

De finale bij Omroep Gelderland

Na het optellen van de stemmen van het publiek, de beheerders en de vakjury kwam Den Diek uit de bus als de winnaar. De finale is te zien op zaterdag 8 december om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald) bij Omroep Gelderland.

Foto: Omroep Gelderland

‘Volgend jaar weer’

Gedeputeerde en jurylid Schouten is enthousiast over de verkiezing: ‘Ik kan het niet vaak genoeg herhalen; zo ontzettend veel mensen zetten zich in voor en vinden elkaar bij deze buurt en dorpshuizen. Ze zijn zo belangrijk voor de samenleving. We zetten de goede voorbeelden graag in het zonnetje. Wat mij betreft organiseren we dit volgend jaar weer. ‘