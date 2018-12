Kritiek binnen politie op arrestatie van Michael P.

ARNHEM - Binnen de politie heerst onvrede over de hardhandige arrestatie van Michael P, de moordenaar van Anne Faber. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het Rijksrecherche-onderzoek.

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat meerdere politiemensen kritiek hebben op de hardhandige manier waarop P. is aangehouden. De redactie zag het dossier van 578 pagina's in. Volgens het dossier moest het arrestatieteam meteen na de arrestatie van P. vragen naar de locatie van Anne Faber. Dit was in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Binnen het arrestatieteam ontstond twijfel of de opdracht wel strookte met de bevoegdheden. De teamleider van de eenheid wilde daarom juist ver weg blijven van zaken als verhoor.

P. brak zijn schouder

Tijdens het transport van P. door het arrestatieteam brak hij zijn schouder. Dat zorgde voor frustratie bij het verhoorteam. Zij wilden juist snel succes boeken, omdat de kans aanwezig was dat Anne Faber nog leefde.

Het Openbaar Ministerie, de politie en de advocaten van Michael P. willen niet inhoudelijk reageren tegenover RTL Nieuws.

Anne Faber groeide op in Elst en studeerde in Nijmegen. Ze werd in oktober vorig jaar verkracht en vermoord door Michael P. tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd twee weken later na een grote zoekactie gevonden. Michael P. kreeg 28 jaar gevangenisstraf en tbs, maar ging in beroep. Zijn advocaten willen meer getuigen horen over de gewelddadige arrestatie.

