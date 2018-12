Deel dit artikel:













Kleine groep 'gele hesjes' demonstreert in Nijmegen Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Enkele tientallen 'gele hesjes' demonstreren zaterdagmiddag in Nijmegen. In aanloop naar de demonstratie verwachtte men zo'n 1.500 actievoerders, maar daar is vooralsnog geen sprake van. De betogers in gele hesjes voeren actie tegen onder meer premier Mark Rutte.

Danny Cornelissen uit Nijmegen is de grote roerganger van de protestactie in de Waalstad. 'Pak je hesje en laat je stem horen', was zijn boodschap eerder deze week. Cornelissen, die zijn demonstratie officieel bij de gemeente heeft aangevraagd, vindt het hard nodig om een signaal af te geven. 'Het heeft eigenlijk al te lang geduurd. We zijn de leugens zat, het gaat niet goed met ons land', zegt hij bezorgd. Actie naar Frans voorbeeld De demonstratie in Nijmegen is een gevolg van de acties van de Franse protestbeweging Les Gilets Jaunes tegen het overheidsbeleid. Ook in Den Haag en Maastricht wordt zaterdag gedemonstreerd. Op de Facebookgroep Gele Hesjes NL staat een lange lijst van punten. De actievoerders willen onder meer verlaging van de accijnzen, verlaging van de pensioenleeftijd, een ander zorgstelsel en migratiebeleid, een basisinkomen voor iedereen en het vertrek van premier Rutte. Zie ook: 'We zijn de leugens zat'; protest met gele hesjes in Nijmegen 💬 WhatsApp ons!

