Oefenen op hoogwater bij extreem lage waterstand

OPIJNEN - Waterschap Rivierenland houdt zaterdag de hele dag een uitgebreide hoogwateroefening. Dit doen ze ondanks de lage waterstanden. Zo'n driehonderd medewerkers en vrijwilligers lopen de dijken langs de grote rivieren nauwgezet na. Het gaat om het hele gebied vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk in Zuid-Holland.

Woordvoerder Jelmer Krom: 'Het is een gespeelde controle, we doen alsof het écht hoog water is zoals bijvoorbeeld in 1995. De controleurs lopen in groepjes van drie een dijkvak af op zoek naar zwakke plekken. Op fotobordjes staan foto's van zogenaamde schade zoals drijfvuil, scheuren in dijken, afkalving en wellen. De bedoeling is dat de controleurs de bordjes vinden, de schade in kaart brengen en dan goed rapporteren'.

Een controle zoals deze is elk jaar. De vergaarde informatie gaat naar het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel. Ook al is de waterstand nu erg laag, hoogwater op de grote rivieren kan zomaar voorkomen, zo bleek afgelopen januari. Krom: 'Echt spannend werd het toen niet, maar daar moeten we wel klaar voor zijn'.

Patrouilles

De patrouilles langs de dijk zijn te voet en per auto. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Bewoners die in de buurt van een zogenaamde schade wonen, zijn door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten weten van de hoogwateroefening.

Waterschap Rivierenland beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. De resultaten van de oefening worden januari volgend jaar bekend.

