IJsbaan in Harderwijk vandaag wél open

'We kunnen eindelijk open, dus dat is heel fijn!' Jennifer Rietveld, de voorzitter van stichting Harderwijk op IJs is opgetogen. Vanaf vrijdagochtend zijn vrijwilligers constant bezig geweest om laagjes water op de baan te spuiten om aan te vriezen en de ijsvloer dikker te maken. 'Vannacht zijn ook mensen uit bed gekomen om elke twee uur water op de baan te spuiten. Super dat we zulke vrijwilligers hebben, die dat doen.'

IJsprinses met duikbril

Donderdag leek het hele ijsfeest niet door te gaan. Door regen in combinatie met warmte kreeg de vereniging de eerste ijslaag er niet op. De Harderwijkse ijsbaan opent elk jaar traditioneel met een ijsprins of -prinses, een kindje uit de buurt als eerste het Harderwijkse ijs op mag. Dit jaar zag de ceremonie er iets anders uit. In plaats van schaatsen had het ijsprinsesje flippers aan en een duikbril op.

Rietveld vertelt dat ze ondanks deze ludieke actie echt teleurgesteld was dat het schaatsseizoen zo moet beginnen: 'Je bouwt een heel jaar naar die baan toe, dus als je niet open kan en je kan niet gaan schaatsen dan baal je. Iedereen zet zijn schouders eronder om te kunnen schaatsen, daar doen we het voor.'

Mega-operatie

Harderwijk op ijs zorgt al twaalf jaar onafgebroken voor een buitenijsbaan in de gemeente. 'Dat lukt vele steden niet', zegt de voorzitter. 'En nu zijn we heel blij. Je waardeert het nog meer. Als het een keer niet lukt, realiseer je hoe bijzonder dat is. Het is een mega-operatie om het neer te zetten elk jaar. En het ijs is supermooi!'

Op zaterdagochtend om 9.00 uur is de eerste les. Eerst mogen de beginners op het ijs. Later op de dag volgen de gevorderden en is er peuterschaatsen.

