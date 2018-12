Gaat het parcoursrecord eraan in de Montferland Run?

'S-HEERENBERG - Het parcoursrecord in de Montferland Run is alweer zes jaar oud. Het is in handen van de Keniaan Geoffrey Mutai met een tijd van 42 minuten en 25 seconden.

Aanvankelijk was het record in handen van Haile Gebrselassie uit Ethiopië, bijgenaamd De Keizer. Hij liep in de stromende regen in 2007 naar een tijd van 42.36.

De Keniaan Philip Langat liep in 2011 negen seconden sneller, maar het jaar daarna werd hij afgetroefd door Mutai. Bij de vrouwen is het record al dertien jaar in handen van de Ethiopische Bezunesh Bekele in 48.32.

In deze editie is de Keniaan Eric Kiptanui één van de grote favorieten. Ook mag wat worden verwacht van de Belgen Koen Naert en Bashir Abdi. Arnhemmer Frank Futselaar en de Apeldoorner met Achterhoekse roots Gert-Jan Wassink (foto) zorgen voor de Nederlandse inbreng bij de mannen. Hij was in 2013 al eens de beste Nederlander in de Montferland Run.

Bij de vrouwen lijkt de strijd te gaan tussen Joan Melly uit Kenia en Rose Chelimo uit Bahrein, die beiden in start moeten worden geacht om het parcoursrecord te verbeteren. De 46-jarige Miranda Boonstra uit Nijmegen is ook van de partij, net als haar stadgenote Marije Peters, de winnares van de Stevensloop eerder dit jaar.

Kijk zondag vanaf 11.45 uur live naar Omroep Gelderland. Ook via Facebook, YouTube en onze app is het evenement live te volgen. Uitzending gemist? Vanaf 17.20 uur zetten we alle hoogtepunten op een rij.