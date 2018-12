Gelderse studenten geronseld voor xtc-labs

WESTERVOORT - Studenten scheikunde en chemie in Gelderland worden geronseld om te komen werken in xtc-labs en drugsbestellingen te vervoeren. Dat zegt Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter van de stuurgroep Samen Weerbaar.

'Het probleem is veel groter dan gedacht', vertelt Van Hout. 'We hebben meer dan 125.000 studenten in Gelderland. Op grote schaal worden studenten ingezet als koeriers en een deel wordt zelfs geronseld als producent. We moeten daar niet naïef over zijn'. De burgemeester van Westervoort is voorzitter van een werkgroep met onder meer de politie en het OM, die zich bezighoudt met ondermijning van criminelen in de provincie. De drugsproblematiek is daar onderdeel van.

Zorgen om acceptatie door jongeren

Van Hout maakt zich voornamelijk zorgen om de acceptatie van drugs door jongeren. 'Zij zien drugs niet als een probleem. Bij een feestpilletje wordt niet gedacht aan de enorme milieuschade door lozingen in de natuur en een lijntje cocaïne wordt niet in verband gebracht met duizenden drugsdoden in Latijns-Amerika. Dat moet veranderen.'

De werkgroep Samen Weerbaar heeft afgelopen week twee dagen gesproken met de provincie Gelderland om de problematiek te lijf te gaan. Een concreet idee is het ontwikkelen van lespakketten om jongeren bewust te maken. 'Dat moet hetzelfde effect geven als op dit moment bij kleding uit arme landen gebeurt. Niemand wil daar meer aan bijdragen.'

Zie ook: