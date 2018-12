NEC-trainer De Gier: dit was het juiste antwoord

NIJMEGEN - NEC won na drie weken zonder zege eindelijk weer eens en dat drukte de crisis wat de kop in. Tot opluchting van trainer Jack de Gier.

"Dit was het juiste antwoord. Als je weer op je kloten krijgt, heb je er niks aan dat we goed getraind hebben. Dat verhaaltje kun je wel af blijven spelen, maar dat werkt dan niet. Ik heb tegen de groep gezegd: blij mee, van genieten, gefeliciteerd, maar volgende week wacht FC Den Bosch en dan moeten we daar weer keihard naartoe."

"De 5-1 winst, daar teken je vooraf voor. Je moet het als team doen en in zo'n wedstrijd groeien. We krijgen weer een tik door die 0-1 en dan loopt het stroef, maar dan maakt Okita een goed doelpunt op het goede moment. In de rust probeer je de overtuiging erin te krijgen dat je gaat winnen. Heel mooi dat Darri twee beslissende doelpunten maakt met de 2-1 en de 3-1. En dan komen de spelers uit hun schulp en wordt het spel beter, al is het nog geen Barcelona ofzo. Hier kan je wel mee vooruit. Het was een vervelende situatie en je probeert die druk bij iedereen weg te houden, maar doet zeer voor de trainers en het is moeilijk voor de spelers."