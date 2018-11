Darri lost eindelijk de verwachtingen in bij NEC

NIJMEGEN - Het wilde dit seizoen nog niet echt lukken met Brahim Darri. Maar tegen Volendam toonde de vleugelspits van NEC eindelijk zijn klasse met twee knappe doelpunten.

"Wat voor mij nodig is, is frisheid en vrijheid in mijn hoofd. In het begin had ik best wel veel moeite om mijn vorm te vinden en met het team ging het ook niet echt super. Vandaag pakte het goed uit. Ik ben nu ook fit en heb geen excuses. De eerste helft was moeizaam, maar de tweede helft benutten we elkaar in de kwaliteiten en hebben we het publiek wel een mooi showtje gegeven."

"Vorige week verloren we van RKC, maar daar zijn we goed mee omgegaan. We zijn woensdag wezen beachvolleyen en hebben het een beetje weggelachen. Niet teveel naar de tegenstander kijken, maar veel naar onszelf. Het plezier moest terugkomen. We moeten met zijn allen knallen en ik hoop zelf ook dat ik dit kan volhouden. Ja, dat het 5-1 wordt is denk ik wel verdiend. Ook mooi voor het publiek, dat veel te verduren heeft gehad met ons. Goed dat we dit hebben kunnen neerzetten, dat biedt perspectief voor de toekomst."