Op zoek naar een wonder tijdens genezingsdienst Jan Zijlstra

Evangelist en 'gebedsgenezer' Jan Zijlstra is deze vrijdagavond in Arnhem. De predikant is geen onbekende in de christelijke wereld en claimt al jaren mensen te kunnen genezen.

door onze verslaggever

Sommigen zijn met iemand meegekomen, anderen zijn slechts nieuwsgierig. Maar een groot deel is vanavond gekomen in de verwachting geholpen te kunnen worden; ze zijn ziek, hebben pijn of kampen met andere afwijkingen.

In de rij

Dat veel kerken te maken hebben met leegloop is in ieder geval niet te zien in de voormalige katholieke Heilige Geestkerk in Malburgen. De parkeerplaats voor de deur is vol. Bij binnenkomst staan de gelovigen in de rij.

Een man met een paardenstaartje komt groetend aanlopen. Ondertussen roept hij iets tegen een collega. 'Welkom, laat je verrassen', zegt hij met een brede glimlach. En vervolgens die ene vraag: ‘Gelooft u zelf ook?’

Folders en machtigingen

Het eerste wat opvalt is een welkomstenvelop. Daarin een kaart met de mogelijkheid na te praten en een folder over ‘Wings Of Healing’, de organisatie van gebedsgenezer Jan Zijlstra. Ook liggen er machtigingen.

In de folder staan voorbeelden van de successen van Zijlstra, onder andere het voorbeeld dat de hele wereld over ging: Janneke Vlot. De vrouw zat in een rolstoel, maar tijdens een dienst geleid door Jan Zijlstra stond zij op en kon weer lopen.

Kijk hier de video over Janneke Vlot:

Of wat te denken van Jacolien Bakker, die aan één oog blind was en aan één oor doof? Volgens Zijlstra werd zij écht genezen, door Gods kracht.

Psychische klachten

Uiteraard is er ook kritiek op de genezingen. Jan Willem Nienhuys van de Stichting Skepsis zegt dat veel van de 'genezen' zieken vooral psychisch ziek waren. 'Ik ken een voorbeeld van een mevrouw die ook opstond uit een rolstoel. De hele zaal was uitzinnig, maar ik heb haar opgezocht en toen werd mij vrij snel duidelijk dat deze mevrouw psychische problemen had. Ze lag inderdaad in het ziekenhuis. Maar niet met een dwarslaesie, maar op de psychiatrische afdeling.'

Handen in de lucht

Dan is het zover: de man voor wie we zijn gekomen betreedt het podium. In de zaal gaan de handen omhoog. 'Halleluja' klinkt het, een beetje zoals we dat kennen van Amerikaanse tv-dominees. Het publiek reageert enthousiast, iedereen wenst elkaar de vrede. De avond kan beginnen.

'Verwacht wonderen vanavond', kondigt Zijlstra aan. 'Amen. Prijs de Heer.' Zijlstra laat zich niet uit het veld slaan als er een storing is in het geluidssysteem. Hij switcht snel naar de reservemicrofoon. Een ding is duidelijk: Zijlstra is een routinier.

'Geef aan de Heer'

Wonderen zien, daarom zijn de meesten hier vanavond. Maar zover is het nog niet. Eerst is het tijd voor donaties. En daar wordt de tijd voor genomen. 'Als we aan God geven, zullen we ook van God ontvangen', stelt Zijlstra. 'Geeft in blijdschap aan de Heer.'

Als de band klaar is en de emmertjes zijn gevuld, wijst Zijlstra op de merchandise: boeken, cd's. De predikant heeft dat prima voor elkaar. Daar kan menig grote popact nog een puntje aan zuigen.

'Dit is mijn laatste boek', vertelt Zijlstra met het boek in zijn hand. Water drinken van de Heilige Geest heet het. Als u de hele dienst uitzit en dan een boek koopt, zal ik er ook nog iets voor u inschrijven', belooft hij.

Het wonder (dat uitblijft)

Een vrouw staat op uit het publiek en vertelt waarvan zij is genezen: bekkeninstabiliteit. Inmiddels is zij kerngezond. Spreker Henk Nepveu heeft een verhaal waar je niet omheen kan: naar eigen zeggen had hij longkanker en nog maar drie maanden te leven.

Hij werd genezen, zo'n tien jaar geleden. Tegenwoordig reist hij mee met de gebedsgenezer en vertelt zijn verhaal. Zijlstra neemt de credits voor het wonder echter niet voor zijn rekening: 'Ik genees niemand, het is allemaal het werk van God.'

'Een wonder is een bovennatuurlijke kracht die God openbaart. God zelf grijpt in, zonder menselijk ingrijpen', legt Zijlstra uit. Maar een echt waarneembaar wonder is hier voor de leek nog niet te zien geweest.

Misschien is geloven in een wonder wel even belangrijk als het wonder zelf.