Vrouwen Achilles winnen dankzij Sophie Cobussen

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 hebben thuis tegen Excelsior Barendrecht met 1-0 gewonnen.

Voor rust was de wedstrijd aardig in evenwicht. Achilles had wel dreiging, met name via spits Sophie Cobussen. Na rust kreeg een speelster van Excelsior rood. Maar dat voordeel kon niet worden uitgebuit, want Joy Kersten moest er ook af met een rode kaart. Maar vlak voor tijd sloeg Cobussen alsnog toe voor de beslissende treffer.

Het is de tweede zege dit seizoen voor Achilles, dat nog wel onderaan staat in de eredivisie. De marge met Excelsior Barendrecht is teruggebracht tot een punt.