Vrouw sleept tien artsen voor tuchtcollege: 'Dat ik nog leef, is heel bijzonder'

NIJMEGEN - Een 57-jarige vrouw uit Zwolle heeft tien artsen van het Nijmeegse Radboudumc voor het tuchtcollege gesleept. Deze vrijdag diende de zaak. Volgens de vrouw hebben de cardiologen ernstige fouten gemaakt, waardoor zij in allerijl een tweede hartoperatie moest ondergaan. 'Dat ik nog leef, is heel bijzonder,' zei de Zwolse.

De vrouw was sinds 2007 hartpatiënt in het Radboudumc. In 2015 kreeg ze hartritmestoornissen. Ze werd opgenomen en besloten werd haar hartklep te vervangen. Omdat de vrouw al beschadigde vaten had door een fout in een ander ziekenhuis, werd haar de 'beste chirurg van het Radboud' beloofd. Pas na de operatie ontdekte ze dat een arts in opleiding de hartklep heeft geplaatst.

Vlak voor en in de periode na de operatie krijgt de Zwolse het antistollingsmiddel Fraxiparine toegediend. Na drie weken werd ze uit het ziekenhuis ontslagen, en daarbij werden haar negentig spuitjes Fraxiparine meegegeven. 'Dat hadden we niet moeten doen', zei een van de cardiologen vrijdag voor de tuchtraad. 'Niet omdat het niet goed is, maar je stuurt mevrouw niet met negentig spuitjes naar huis, terwijl er ook pillen zijn die hetzelfde resultaat hebben.'

Je stuurt mevrouw niet met negentig spuitjes naar huis cardioloog van Radboudumc

Eenmaal thuis krijgt de vrouw na bijna twee weken benauwdheidsklachten. Ze belt meerdere keren met haar zogeheten Free Call Card, een rechtstreeks telefoonnummer naar de Eerste Hart Hulp.

Een van de artsen gaat vrijdag door het stof, omdat hij de vrouw afsnauwde. 'De toon had anders gekund en gemoeten. Ik heb haar vermanend toegesproken op haar belgedrag, ik had het idee dat ik haar daarin moest corrigeren.' Met haar klachten doet hij niet veel, hij verwijst haar naar de huisarts.

Overgroeid met stolsels

'Ik heb bijna gesmeekt om gezien te worden. Ik voelde me niet gehoord', vertelt de vrouw de leden van het tuchtcollege. Tien dagen na dat telefoontje wordt trombose bij de hartklep ontdekt. Er wordt een spoedoperatie gepland. De kunstklep blijkt te zijn overgroeid met stolsels.

De zaak is niet door de artsen als calamiteit aangemeld. 'Dat is nooit overwogen', zegt een van de artsen. 'Niet om de boel onder het tapijt te vegen, maar omdat de zaak bij iedereen bekend was.'

Een lid van het tuchtcollege vraagt of het systeem nu wel waterdicht is. Een cardioloog: 'Voordat je iemand uit het ziekenhuis ontslaat, ga je alle andere behandelaars bellen: is er nog wat? En daar is het eenmalig misgegaan.'

Had beter gekund

Volgens hem is de 'Wet van Murphy' opgetreden; alles ging mis wat mis kon gaan. 'Mevrouw had beter behandeld kunnen worden en er had in het geval van de antistollingsmiddelen beter gehandeld móeten worden.'

Maar de artsen hebben allemaal los van elkaar niet in strijd met de goede zorg gehandeld, en daarom is er volgens de jurist die de tien Nijmeegse artsen bijstaat geen sprake van persoonlijke verwijtbaarheid. Het ziekenhuis biedt haar aan dat ze op kosten van het Radboudumc nog een onderzoek mag laten doen naar de hele gang van zaken.

Het Regionaal Tuchtcollege doet binnen zes weken uitspraak.