Drie Indië-veteranen in Bronbeek geëerd met medaille

ARNHEM - Drie veteranen op leeftijd zijn vrijdag in Museum Bronbeek in Arnhem alsnog geëerd met een medaille.

Minister Ank Bijleveld van Defensie reikte het Ereteken voor Orde en Vrede uit aan oud-militairen Andreas Moritz Lapré en Friedrich Carl Schultz. Mede-veteraan William Hendrik Achthoven kreeg het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.

Discussie over inzet

'Uiteraard is er discussie mogelijk over onze inzet in die jaren, maar de veteranen die zich hebben ingezet in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea verdienen onze waardering', aldus Bijleveld.



Veteraan Schultz maakte als 18-jarige vrijwilliger de Tweede Politionele Actie in Nederlands-Indië mee. Lapré werd daar in 1946 vrachtwagenchauffeur bij de aan- en afvoertroepen en liep ook grote risico's.

'Gediend voor het vaderland'

Achthoven zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een zogenoemd 'Jappenkamp'; een concentratiekamp van de Japanners. Hij was begin jaren zestig gestationeerd in Nieuw-Guinea, dat toen bij Nederland hoorde.

Minister Bijleveld sprak op de bijeenkomst: 'U heeft de verschrikkingen van de Japanse bezetting meegemaakt en u heeft gevochten voor het rood-wit-blauw. Ons land en koningshuis heeft u gediend. Uw vaderland.'

Bronbeek is behalve museum ook een koninklijk tehuis voor oud-militairen.