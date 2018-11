Blijvende herinneringen aan Tijmen (13): 'Hij hoort bij de historie van de voetbalclub'

'Het jeugdhonk is gerestyled. Er komt een airhockey- en een voetbalspel en er staan twee zuilen die onder meer plek bieden voor de shirts van Tijmen', zegt MvR-voorzitter Jos Marissink in De Week van Gelderland. 'Het Tijmen-toernooi wordt in juni gehouden. Het moet een mooi, jaarlijks, internationaal jeugdtoernooi worden. We worden hierbij geholpen door onder andere Borussia Monchengladbach.'

Cadeau van Tijmen

MvR-bestuurslid Ed van der Graaf: 'We zien deze herinneringen als een cadeau van Tijmen aan de club. We kozen daarom ook bewust voor dingen die we zelf niet aan kunnen schaffen. De ouders van Tijmen zijn ook blij met deze besteding van het geld. We hebben nauw contact en stemden onze plannen met hen af. Ze zijn nog altijd betrokken bij de club en het is mooi om dit nu te kunnen doen.'

'Het team is nog hechter geworden'

De blijvende herinneringen aan Tijmen laten zien hoe groot zijn rol was binnen de voetbalvereniging. Marissink: 'Tijmen was pas 13, maar al 8 jaar lid van onze club. Daar krijg ik kippenvel van, dat is zo bijzonder. Deze dramatische gebeurtenis heeft dan ook een grote impact. We zijn overstelpt met reacties, uit Nederland, maar ook in het buitenland werd meegeleefd.'

Het voetbalteam van Tijmen, kinderen onder de 15 jaar, kwam ruim een week na zijn overlijden weer trainen bij MvR. Van der Graaf: 'Het team is nog hechter geworden. Ze trekken erg naar elkaar toe en voetballen met Tijmen's naam op hun rug.' Waar eerst bij elke wedstrijd nog stil werd gestaan bij Tijmen, zijn de jongens nu gewoon een lekker potje aan het voetballen. 'Ze vergeten Tijmen nooit, maar elke zaterdag stilstaan bij het gemis, is confronterend. '

Mozaïek

In het nieuwe jeugdhonk, dat op 8 december in gebruik wordt genomen, komt een portret van Tijmen. Geen foto, maar een mozaïek. Marissink: 'Het is misschien ook lastig om hem steeds zo te zien, maar ik zou er niet mee kunnen leven als Tijmen in de vergetelheid zou raken. Hij hoort voor altijd bij de historie van de club.'

