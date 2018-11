Kashia keert hoe dan ook terug bij Vitesse: 'Misschien als speler'

ARNHEM - Vitesse-icoon Guram Kashia keert hoe dan ook terug bij Vitesse. Dat zei hij vrijdagmiddag in het programma De Week van Gelderland. 'Dat zit absoluut in mijn hoofd.'

'Ik kom productief terug. Dat zal zijn als werknemer, maar misschien ook wel als speler. Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. Ik denk wel dat ik geen trainer zal worden, ik zie mij meer in het management werken.' Maar de fans hoeven niet te verwachten dat hij op korte termijn terugkeert. 'Het leven in Amerika is geweldig voor mij en mijn familie. Het weer is beter, we genieten daar echt.'

'Kashia als David Beckham?'

In Amerika ligt de voetbalcompetitie nu stil. In het verleden speelde David Beckham ook in Amerika en keerde in deze voetballoze periode altijd terug naar Europa (AC Milan) om daar op huurbasis door te voetballen. Dat hoeven ze van Kashia niet te verwachten in Arnhem. 'Dat zou zeker wel mooi zijn, maar ik heb de afgelopen acht jaar non-stop gewerkt en mijn lichaam amper rust gegeven. Ik heb nu die kans om dat wel te doen en neem daarom ook mijn tijd met mijn vrouw en kinderen. Dus ik zal de komende weken geen voetbal kijken en geen bal trappen, ik wil vakantie. Maar nogmaals, ik kom later altijd terug als ik de kans krijg.'

Amerika

In Arnhem was Kashia altijd geliefd. Met name doordat hij alles voor de club gaf en optrad als een echte leider. En dat is ook precies de reden waarom hij naar San Jose Earthquakes in Amerika werd gehaald, vertelt voormalig-San Jose-assistent-trainer Alex de Crook. 'We hadden zo'n type als Guram nodig in het veld. Hij toont leiderschap in het veld en heeft iets onverzettelijks. Als hij in de kleedkamer komt verandert er meteen wat. Hij krijgt spelers mee, laat ze meer dan normaal doen.'

Een voorbeeld heeft De Crook bij het maatje van Kashia, 'Vako' Qazaishvili. 'Op woensdag hadden we meestal onze vrije dag. Dan zag je Vako nooit. Maar toen Guram kwam, was Vako ook in een keer elke woensdag aan het trainen.'

Maar ook de invloed van Guram op het veld was duidelijk te zien. 'Toen hij kwam zag je meteen meer lijn in het spel zitten. Nog niet in de resultaten, maar de stabiliteit werd beter', aldus De Crook.

Anoniem over straat

Al met al bevalt Kashia het leven in Amerika zeker. 'Ik kan weer anoniem over straat. Genieten van mijn privacy. Ze kennen me amper, dat is in Arnhem totaal anders. Arnhem is mijn stad en zit voor altijd in mijn DNA. In Amerika is het zeker niet zoals hier, ik voel me hier veel meer thuis', aldus de verdediger.

Afscheid

En daarom is de Georgiër morgen even terug in GelreDome. Dan zal hij afscheid nemen van Vitesse en de supporters. 'Daar ben ik best wel gespannen voor. Dat wordt een emotioneel moment.'