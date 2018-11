Goed én slecht nieuws over vogels in Gelderland

'Vierduizend exemplaren binnen een dag had ik niet verwacht, al wist ik dat vogels heel populair zijn. Vogels kijken werkt namelijk aanstekelijk, je bent er snel aan verknocht,' vertelt De Jong in de Week van Gelderland bij Omroep Gelderland.

De Gelderse vogelliefhebber vindt in de Vogelatlas veel sombere berichten, maar gelukkig is er ook blij nieuws. Zo vestigde de middelste bonte specht zich in de Achterhoek, vliegt de raaf weer boven de Veluwe en doet ook de nachtzwaluw het goed.

Bekijk hier het gesprek over de Vogelatlas: (tekst gaat verder na de video)

Bosgebieden helpen vogels

'Gelderland heeft veel bosgebieden en dat bos wordt steeds ouder. Vogelsoorten die graag in het bos leven, doen het daarom erg goed. Daar staat tegenover dat vogels die afhankelijk zijn van graslanden en akkers het zwaar hebben. Ze hebben steeds minder plek om te overleven', zegt De Jong.

Per saldo is de vogelstand in Nederland in balans gebleven. 'Onze grote zorgen gaan over soorten als de grutto en kievit, vogels waar het slecht mee gaat en die voor een overgroot deel afhankelijk zijn van Nederland. In de rest van Europa komen ze bijna niet voor.'

Wageningse notenkraker

De Vogelatlas is gebaseerd op tellingen die zijn uitgevoerd door ruim 2000 vrijwilligers. Zij telden zo'n 2,3 miljoen vogels. 'Dan hebben we het niet over grote uitzonderingen, zoals de zeldzame notenkraker die zich afgelopen weekend in Wageningen uitgebreid liet fotograferen. Wij zijn geïnteresseerd in vogels die hier van nature voorkomen. Een notenkraker is een dwaalgast, prachtig, maar het zegt weinig over de Nederlandse vogelbevolking.'

Verliefd op vogels

Die 'eigen' vogels vindt De Jong bijvoorbeeld op de Veluwe. 'Op weg hiernaartoe liep ik nog een paar uur over de Veluwe, waar ik raven tegenkwam. Vijftien jaar geleden had ik rond staan springen, nu is het mooi dat het zo gewoon is om ze te zien.'

'Voor vogelaars is de vogeltrek in het voor- en najaar vaak de beste tijd, maar ik vind ook het broedseizoen mooi. Dan kun je het gedrag van vogels goed zien. En bij een fantastische waarneming, zoals een zwarte specht die hard zit te roepen op een boomtop, kan ik echt verliefd worden op zo'n vogel.'

