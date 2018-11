Harder wielrennen door betere ademhaling: 'Mentale deel is het belangrijkst'

De titel Kopwerk is tweeledig: het gaat over op kop rijden (een wielerterm) en over het brein in combinatie met topsport. De in Ermelo geboren ex-prof ontdekte tijdens zijn actieve carrière bij toeval dat je nog harder kunt fietsen als je de ademhaling onder controle hebt. Samen met Koen de Jong legt hij in het boek de relatie tussen het brein, ademhaling en training.

Bekijk hier het gesprek met Aart Vierhouten: (tekst gaat verder na de video)

Verliefd op wielrennen

De in Ermelo geboren wielrenner begon zijn carrière als sprinter, maar werd al snel degene die de sprint voor anderen aantrok. De liefde voor de wielersport zat er al vroeg in, zo vertelt hij: 'Het eerst over de finish komen, die spanning, dat duwen en trekken in het peloton. Alles in het wielrennen trok mij als kleine jongen al aan.'

Grote persoonlijke successen als profrenner behaalde hij nooit, maar hij trok wel talloze sprints aan die eindigden in overwinningen voor ploeggenoten. 'Ik was goed in net niet winnen, maar daardoor was ik heel waardevol voor bijvoorbeeld Robbie McEwen. Gelukkig heb ik ook wel kunnen genieten van die teamoverwinningen.'

Mooie herinneringen

Naast het wereldkampioenschap op de weg, reed Vierhouten ook meerdere keren de Tour de France, de Giro en de Vuelta . 'Als ik nu terugkijk na 14 jaar dan vergeet je het afzien een beetje en blijven vooral de mooie momenten over', besluit de geboren Ermeloër, die nog altijd een aantal keren per week op de fiets stapt.