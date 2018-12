Grootste kerststal Europa voor de laatste keer in Orientalis

Dat diorama bestaat uit zestig meter achterwand, 1800 figuren, waaronder 650 mensfiguren en veertig engelen.

Van twee kleine stallen naar één grote

Het begon eigenlijk allemaal met de liefde. Want Fred van de Zwet en Roel den Dulk hadden ieder al een eigen kerststalletje. Ten zij gingen samenwonen werden die twee samengevoegd. Roel: 'Eigenlijk bleken ze verrassend goed bij elkaar te passen. Maar sommige figuurtjes kregen een andere rol, want je kunt natuurlijk geen twee Maria's hebben.' En zo ontstond in 1999 een kerst diorama van drie bij vier meter waarvoor buurtgenoten werden uitgenodigd.

Twee weken lang op de knieën

'Kameelkaars met afgeknipte lont'

Het paar struinde rommelmarktjes af en kocht overal nieuwe figuurtjes. Soms van één euro en soms van tientallen euro's. Roel: 'Er zitten echt bijzondere en dure houtsnijwerken bij.' Van lieverlee kwamen er meerdere figuurtjes bij en werd het geheel een steeds groter kersttafereel. Totdat de mannen gingen googelen en er achter kwamen dat ze het grootste kerstdiorama in Europa hadden gecreëerd.

'Stoppen op het hoogtepunt'

De afgelopen jaren bewonderden 50.000 bezoekers het schouwspel in Den Bosch, Leeuwarden, Ter Apel, Deventer en andere plaatsen. En dit jaar is het te bewonderen in museumpark Orientalis, als onderdeel van het feest van licht. Maar wel voor het laatst, want hierna stoppen de mannen ermee. 'Op een gegeven moment zal er een moment komen dat het niet meer zo makkelijk gaat om twee weken op de knieën te zitten. Dus we zeggen: nou, nu we dit allemaal nog goed kunnen stoppen we ermee. Op het hoogtepunt.'

'Mensen laten genieten'

Museumpark Orientalis is voor de mannen wat dat betreft ook wel de mooiste locatie om hun diorama nog één keer te tonen. En voor deze laatste keer doen ze extra hun best. Fred: 'Het kerstverhaal is natuurlijk één van de mooiste verhalen, wereldwijd. Dat willen we uitbeelden en daar willen we de mensen van laten genieten.'

Vrijende stelletjes en poepend mannetje

De mannen stoppen altijd een paar grapjes in hun diorama. Zo zijn er meerdere stelletjes te zien die de liefde bedrijven. Fred: 'Eén van onze thema's is nieuw leven. En nieuw leven start bij een vrijend stelletje natuurlijk.' En aan de kerststalletjes uit Catalonië ontlenen de twee al jaren het gebruik om ook een poepend mannetje aan het diorama toe te voegen. Roel: 'Dat betekent eigenlijk het vruchtbaar maken van de aarde, maar voor ons is het er ook eentje van: hij heeft schijt aan alles.'

Altijd een poepend mannetje

Weemoed en veel plezier

Dit jaar dus voor het laatst. De mannen hopen dat iemand hun diorama, verzekerd voor maar liefst 45.000 euro, wil overnemen. Roel: 'En die kan er dan natuurlijk zijn eigen invulling aan geven.' Een beetje weemoedig over het feit dat het de laatste keer is zijn de mannen wel. Roel: 'Maar we kijken terug met ontzettend veel plezier op de afgelopen twintig jaar.'