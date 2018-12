Deel dit artikel:













Eerste Gelderse Parentshouse voor gescheiden ouders open Foto: ANP

ZUTPHEN - Zaterdag trekken de eerste bewoners in het nieuwe Parentshouse in Zutphen. Het huis is het eerste Gelderse huis in deze vorm. In het huis is ruimte voor twee tot drie mensen die in een scheiding liggen.

Ze bewonen ieder een kamer en hebben zo tijdelijk een betaalbaar onderkomen. Doel is om vervolgens een eigen onderkomen te vinden. Eén van de twee initiatiefnemers is Petra Ackermans: 'Scheiden is zeer ingrijpend. Wij hebben dit huis opgestart om vechtscheidingen en ouderverstoting tegen te gaan. Een ouder kan de kinderen hier gewoon blijven zien. Kinderen mogen hier ook logeren, maar niet officieel wonen'. Scheidingsloket De huizen voor gescheiden ouders zijn een idee dominee Rob Visser uit Rhenen. Er zijn al huizen in Amersfoort en Amsterdam. De ruimte in Zutphen is tijdelijk. De organisatie is bezig om een huis te kopen in de stad. Zutphenaren die in scheiding liggen, kunnen niet alleen in het Parentshouse wonen. Ze kunnen ook hulp krijgen bij het scheidingsloket. Daar werken mediators, advocaten, coaches en financiële scheidingsadviseurs. 💬 WhatsApp ons!

