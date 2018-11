Presentatie atleten Montferland Run krijgt gouden randje

Deze vrijdag werden de lopers op een sprookjesachtige locatie gepresenteerd aan de pers, op het binnenterrein van Kasteel Huis Bergh.

'Ze kennen geen kastelen'

De atleten mochten vervolgens een kijkje nemen in het imposante kasteel en vooral de wapenkamer bleek een groot succes. 'De Afrikaanse atleten kennen kastelen eigenlijk helemaal niet, dus het was mooi om te zien toen zij er doorheen liepen', licht organisator Carlo Jansen toe.

(tekst gaat verder onder de foto)

Burgemeester De Baat met naast hem Carlo Jansen en Silvia Jansen

Voor Jansen nam de presentatie een onverwachte wending: hij en zijn vrouw Silvia staan aan de wieg van de Monterferland Run. Inmiddels is het 23 jaar geleden dat zij ermee begonnen. Uit handen van burgemeester Peter de Baat ontvingen Carlo en zijn vrouw dan ook een onderscheiding.

Bekijk de reportage over de presentatie (tekst gaat verder onder de video):

De loop gaat zondag om 12.00 uur van start en wordt live uitgezonden op Omroep Gelderland. Grote favoriet is Geoffrey Mutai, die de marathons van Boston, Berlijn en New York al eens won.

Mutai is bovendien houder van het parcoursrecord in 's-Heerenberg. Omdat de vooruitzichten goed zijn, is de kans groot dat het record van 42,25 minuten wordt verbroken.

Schijnwerpers

Ook de Belg Naert is een grote naam in het veld. Hij pakte in augustus in Berlijn nog de Europese marathontitel. Tijdens de persconferentie werd hij in de schijnwerpers gezet door Gerard Nijboer, de beste Nederlandse marathonloper aller tijden.

Bij de vrouwen draait het vooral om wereldkampioene Rose Chelimp, de Keniaans-Bahreinse atlete die sinds enige jaren grote prijzen wist te winnen op de lange afstanden, in onder meer Seoel en Londen.